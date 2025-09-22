lunedì 22 Settembre 2025
Maltempo in Liguria, forti precipitazioni sul Savonese

pioggiaSavona – La zona del Savonese è stata la prima ad essere interessata dalle precipitazioni più forti ed intense legate al fronte perturbato che sta attraversando la Liguria da ponente a Levante.
Cairo Montenotte ha subito le precipitazioni più intense:
Ben 87.8mm di pioggia in un’ora sono stati registrati a Ferrania e 76.6mm/1h a Cairo. Ancora 69.2mm/1h a Dego (adesso con cumulata a 333mm/6h) e 55mm/1h a Rossiglione (dati in aumento, 1mm=1 litro per metro quadrato di terreno).
La Protezione Civile ed Arpal invitano a prestare la massima attenzione agli allagamenti delle sedi stradali in corso e non solo ai torrenti più piccoli, che rispondono a simili intensità in maniera repentina: la Bormida a Piana Crixia è oltre il secondo livello di guardia (ed è destinata ad aumentare ancora), come a Carcare, dove è salita di mezzo metro in 5 minuti.
Preoccupa anche la possibilità di frane e smottamenti perchè il terreno è completamente saturo per via della stazionarietà dei fenomeni, e non è più in grado di assorbire ulteriore pioggia.
È in corso l’Allerta Arancione per temporali su tutta la regione, il massimo grado per questo tipo di evento meteo, accompagnati da locali colpi di vento e grandinate

