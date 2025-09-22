Processo Ciro Grillo, oggi in aula attesa la sentenza

Tempio Pausania – Dopo il primo rinvio dello scorso 3 settembre a causa di un grave lutto che ha colpito Marco Contu, il giudice che presiede il Collegio che si sarebbe dovuto esprimere venti giorni fa, è attesa per oggi la sentenza del processo a Ciro Grillo, figlio del fondatore e comico Beppe Grillo, e ai tre amici Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta.
I fatti risalgono al luglio del 2019 e sarebbero avvenuti nella villa della famiglia Grillo in Costa Smeralda. I quattro giovani genovesi sono accusati di violenza sessuale ai danni di due coetanee, all’epoca dei fatti 19enni.
Il Collegio è tornato a riunirsi questa mattina e tra il pomeriggio e la prima serata dovrebbe arrivare la sentenza di primo grado. Il pubblico ministero, Gregorio Capasso, aveva chiesto una condanna a nove anni di carcere per tutti gli imputati.
