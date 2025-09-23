Ventimiglia, tragico schianto in corso Genova, morto Domenico Mimmo Cutrupi

Ventimiglia – E’ Domenico “Mimmo” Cutrupi, 51 anni, la vittima del terribile incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 19,30 in corso Genova.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, molto conosciuto per la sua attività di rivendita ortofrutta al mercato coperto, era in sella al suo scooter e percorreva la via, sembra, a velocità sostenuta, quando si è scontrato frontalmente, in circostanze ancora oggetto di verifica, con un altro mezzo a due ruote condotto da una ragazza.

Nell’impatto, violentissimo, i due sono stati sbalzati a terra ma mentre la giovane ha riportato alcune ferite fortunatamente non gravi, Domenico “Mimmo” Cutrupi ha subito lesioni talmente gravi da causarne il decesso.

L’uomo è stato soccorso e intubato dal personale dell’automedica del 118 e dell’ambulanza della Croce Verde Intemelia e trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale Saint Charles di Bordighera dove si è deciso per il trasferimento urgente, in elicottero, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ma Cutrupi è deceduto prima che l’elicottero del servizio di soccorso potesse raggiungere la zona.

Ironia del destino, sui social, Domenico Mimmo Cutrupi aveva lasciato un post che ora lascia l’amaro in bocca.

«Se un giorno la velocità dovesse uccidermi – scriveva – non piangete… perché in quel momento stavo sorridendo».

Anche il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro ha voluto ricordare Domenico “Mimmo” Cutrupi con un post sui social.

“A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale – ha scritto Di Muro su Facebook – esprimo il più profondo cordoglio per la tragica dipartita di Domenico Cutrupi, mancato a causa del gravissimo incidente stradale occorso questa sera.

Alla famiglia giungano le mie più sentite condoglianze e l’abbraccio ideale della nostra comunità in questo momento di grande dolore.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]