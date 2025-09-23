Meteo Liguria, passaggi nuvolosi e possibili piovaschi

Aria molto fredda in quota presente sulla Francia muove verso est e influenzerà le condizioni meteo del Nord Italia e della Liguria portando instabilità. Le giornate di oggi, martedì 23 e domani, mercoledì 24 settembre saranno caratterizzate da periodi più asciutti e soleggiati alternati a possibili rovesci intermittenti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Nel corso della mattinata e nelle ore pomeridiane altri rovesci, seppur localizzati, andranno ad interessare a “macchia di leopardo” il Tigullio, lo Spezzino e in modo più sporadico la dorsale Appenninica del Genovesato e del Savonese Orientale.

Clima più asciutto a Ponente con cieli sereni o poco nuvolosi.

Venti deboli o al più moderati di Libeccio; Locali rinforzi saranno possibili al largo delle coste Imperiesi e sul Mar Ligure Occidentale nel corso del pomeriggio.

Rotazione serale ai quadranti settentrionali sul Savonese.

Mare generalmente mosso con onda da Sud/Sud-Ovest.

Temperature in generale e graduale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi

Sulla costa attese temperature minime tra +17°C/+22°C e massime tra +21°C/+25°C.

Nell’interno temperature minime tra +10°C/+18°C e massime tra +17°C/+23°C