martedì 23 Settembre 2025
Meteo Liguria, passaggi nuvolosi e possibili piovaschi

Redazione Liguria
meteo Liguria 23 settembre 2025Aria molto fredda in quota presente sulla Francia muove verso est e influenzerà le condizioni meteo del Nord Italia e della Liguria portando instabilità. Le giornate di oggi, martedì 23 e domani, mercoledì 24 settembre saranno caratterizzate da periodi più asciutti e soleggiati alternati a possibili rovesci intermittenti.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:
Nel corso della mattinata e nelle ore pomeridiane altri rovesci, seppur localizzati, andranno ad interessare a “macchia di leopardo” il Tigullio, lo Spezzino e in modo più sporadico la dorsale Appenninica del Genovesato e del Savonese Orientale.
Clima più asciutto a Ponente con cieli sereni o poco nuvolosi.
Venti deboli o al più moderati di Libeccio; Locali rinforzi saranno possibili al largo delle coste Imperiesi e sul Mar Ligure Occidentale nel corso del pomeriggio.
Rotazione serale ai quadranti settentrionali sul Savonese.
Mare generalmente mosso con onda da Sud/Sud-Ovest.
Temperature in generale e graduale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi
Sulla costa attese temperature minime tra +17°C/+22°C e massime tra +21°C/+25°C.
Nell’interno temperature minime tra +10°C/+18°C e massime tra +17°C/+23°C

