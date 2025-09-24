mercoledì 24 Settembre 2025
Attacco alla Global Sumud Flotilla, a Genova corteo di solidarietà

Redazione Liguria
Genova protesta Global Sumud FlotillaGenova – Prima il presidio e poi la decisione di partire, in corteo, per le strade del centro.
La mobilitazione per la Global Sumud Flotilla, attaccata nella notte da droni militari, monta di ora in ora e dopo il presidio “spontaneo” scattato nel pomeriggio davanti alla Prefettura, ora si è trasformato in corteo causando pesanti disagi alla viabilità già congestionata di questa sera.
La manifestazione, che vede la partecipazione di sindacati, associazioni, e movimento per la Pace, ha mosso da via Roma verso piazza De Ferrari, per poi scendere per via San Lorenzo diretta a Caricamento

