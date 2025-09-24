mercoledì 24 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaÈ morto Orazio Dogliotti, l'architetto che ridisegnò corso Italia
Notizie LiguriaGenovaCronaca

È morto Orazio Dogliotti, l’architetto che ridisegnò corso Italia

Redazione Liguria
0

Corso ItaliaGenova – Lutto nel mondo dell’architettura genovese e non solo: all’età di 78 anni è morto Orazio Dogliotti, architetto ligure nato a Castelnuovo Magra, nello spezzino, che ridisegnò corso Italia nel 1992.
Firmò, infatti, la riqualificazione del celebre lungomare genovese. Il progetto prevedeva l’installazione di un nuovo sistema d’illuminazione e la sistemazione delle aiuole e del verde che sono state modificate a seguito della realizzazione della pista ciclabile presente dal 2022.
Dogliotti è morto nelle scorse ore a seguito di una lunga malattia contro la quale ha combattuto per diverso tempo. I funerali verranno celebrati domani, giovedì 25 settembre, alle 11:30 presso la parrocchia di San Paolo in via Acquarone, nel quartiere genovese di Castelletto.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Silvia Salis

Genova, lettera di minacce alla sindaca Salis: indaga la Digos

Cronaca
grifo elicottero 118

Grave incidente sul Colle di Nava, intervento dell’elicottero

Cronaca
Università Genova occupata

Genova, occupato il rettorato dell’Università in via Balbi: prosegue la protesta

Cronaca
ambulanza soccorsi

Grave incidente a Celle Ligure, motociclista d’urgenza all’ospedale

Cronaca