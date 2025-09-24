È morto Orazio Dogliotti, l’architetto che ridisegnò corso Italia

Genova – Lutto nel mondo dell’architettura genovese e non solo: all’età di 78 anni è morto Orazio Dogliotti, architetto ligure nato a Castelnuovo Magra, nello spezzino, che ridisegnò corso Italia nel 1992.

Firmò, infatti, la riqualificazione del celebre lungomare genovese. Il progetto prevedeva l’installazione di un nuovo sistema d’illuminazione e la sistemazione delle aiuole e del verde che sono state modificate a seguito della realizzazione della pista ciclabile presente dal 2022.

Dogliotti è morto nelle scorse ore a seguito di una lunga malattia contro la quale ha combattuto per diverso tempo. I funerali verranno celebrati domani, giovedì 25 settembre, alle 11:30 presso la parrocchia di San Paolo in via Acquarone, nel quartiere genovese di Castelletto.

——————————————————————————————————

