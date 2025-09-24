Genova, incidente sul lavoro a Quarto: operaio grave dopo una caduta

Genova – Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nel quartiere genovese di Quarto, dove un operaio che stava lavorando legato ad una fune è precipitato da un’altezza di almeno cinque metri ferendosi in modo grave.

É avvenuto in via delle Primule intorno alle ore 11. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarlo in codice rosso, di alta gravità, all’ospedale San Martino di Genova. Secondo le prime informazioni, a seguito della caduta l’uomo sarebbe stato trafitto da un oggetti di ferro.

Anche i carabinieri e i tecnici dello Psal sono intervenuti sul luogo dell’accaduto e hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarirne la dinamica.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]