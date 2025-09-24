mercoledì 24 Settembre 2025
Genova, incidente sul lavoro a Quarto: operaio grave dopo una caduta

Redazione Liguria
ambulanza croce verde sestri ponente genovaGenova – Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nel quartiere genovese di Quarto, dove un operaio che stava lavorando legato ad una fune è precipitato da un’altezza di almeno cinque metri ferendosi in modo grave.
É avvenuto in via delle Primule intorno alle ore 11. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarlo in codice rosso, di alta gravità, all’ospedale San Martino di Genova. Secondo le prime informazioni, a seguito della caduta l’uomo sarebbe stato trafitto da un oggetti di ferro.
Anche i carabinieri e i tecnici dello Psal sono intervenuti sul luogo dell’accaduto e hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarirne la dinamica.
