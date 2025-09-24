Genova, occupato il rettorato dell’Università in via Balbi: prosegue la protesta

Genova – Prosegue la protesta degli studenti universitari genovesi, che due giorni fa si erano mobilitati in occasioni dello sciopero generale manifestando il proprio sostegno a favore di Gaza e della missione della Global Sumud Flotilla e che adesso vanno avanti nelle proteste presso il rettorato di via Balbi 5.

L’Università rimane occupata e le lezioni sospese a seguito della decisione presa dopo la riunione che si è svolta ieri in serata.

“Dopo un presidio di due settimane – afferma uno studente in un video pubblicato sui social da Cambiare Rotta Genova – il rettore ha deciso di evitare il confronto con gli studenti durante il senato accademico e noi siamo qui a tempo indeterminato e pretendiamo le seguenti rivendicazioni:

– la rescissione totale degli accordi con ogni industria bellica e con gli atenei israeliani

– il sostegno formale ed incondizionato al popolo e alla resistenza palestinese e all’operazione umanitaria della Global Sumud Flotilla”.

Questa mattina alle ore 10 è in programma un’assemblea plenaria proprio presso il rettorato.

