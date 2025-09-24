mercoledì 24 Settembre 2025
Meteo Liguria, tempo instabile e temperature in calo

Redazione Liguria
meteo Liguria mercoledì 25 settembre 2025La presenza di aria molto fredda in quota tra la Francia e il Mar Ligure continua a causare condizioni di forte instabilità ed un forte calo delle temperature che si avvertirà in particolare dalla serata.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 244 settembre 2025:
Sin dalle prime ore del mattino nuvolosità variabile ma più compatta sul settore centrale, dove non si esclude qualche breve rovescio anche di tipo temporalesco.
Nel corso del pomeriggio avanzeranno le schiarite sul settore centro-orientale della regione, mentre nuovi rovesci temporaleschi saranno probabili stavolta sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di centro-ponente.
Migliora dalla sera con cieli stellati ovunque.
Venti deboli da nord al mattino, in rinforzo da sud-ovest nel pomeriggio, mentre in serata è attesa la rotazione del vento da nord, in particolare tra Savonese e Genovese
Mare mosso al mattino ma in aumento a molto mosso per onda da sud-ovest nel pomeriggio specie sui bacini di levante.
Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, ma calo più marcato dalla sera
Sulla costa temperature minime previste tra +15°C/+19°C e massime tra +20°C/+24°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +10°C/+16°C e massime tra +16°C/+22°C

