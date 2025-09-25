giovedì 25 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, autorimessa a fuoco in Oregina: intervengono i vigili del fuoco
Notizie LiguriaGenovaCronacaOregina

Genova, autorimessa a fuoco in Oregina: intervengono i vigili del fuoco

Redazione Liguria
0

Vigili del Fuoco OreginaGenova – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina in via Saporiti, nel quartiere genovese di Oregina, dove un incendio si è sviluppato nei pressi di un’autorimessa.
A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato del fumo uscire dai locali. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, che hanno gestito momentaneamente il traffico e messo in sicurezza la zona, e i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme.
Dopo aver individuato l’origine del rogo, i pompieri hanno domato rapidamente le fiamme. Non risultano persone rimaste ferite o intossicate e non risultano nemmeno macchine danneggiate.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE

Cicagna, trovato incosciente e ferito per strada: uomo al San Martino...

Cronaca
Treno Rock Pop

Treni, lavori nel nodo di Genova: modifiche alla circolazione nel weekend

Cronaca
global sumud flotilla manifestazione Genova

Gaza, sabato nuova fiaccolata a Genova: obiettivo 100mila presenze

Cronaca
carabinieri, vicoli, Genova

Genova, giovane nasconde della droga e scappa dai carabinieri: arrestato

Cronaca