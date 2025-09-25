Genova, autorimessa a fuoco in Oregina: intervengono i vigili del fuoco

Genova – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina in via Saporiti, nel quartiere genovese di Oregina, dove un incendio si è sviluppato nei pressi di un’autorimessa.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato del fumo uscire dai locali. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, che hanno gestito momentaneamente il traffico e messo in sicurezza la zona, e i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Dopo aver individuato l’origine del rogo, i pompieri hanno domato rapidamente le fiamme. Non risultano persone rimaste ferite o intossicate e non risultano nemmeno macchine danneggiate.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]