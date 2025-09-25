giovedì 25 Settembre 2025
Incidente in Val Fontanabuona, gravissima una ragazza

elicottero vigili del fuocoSan Colombano Certenoli (Genova) – Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina lungo la strada statale 225 in Val Fontanabuona. È accaduto in località Bavaggi, nel territorio comunale di San Colombano Certenoli.
Secondo quanto ricostruito, una giovane di circa 25 anni che stava viaggiando a bordo della sua moto avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, forse dopo aver urtato contro una vettura in sosta, cadendo rovinosamente a terra.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le condizioni della giovane sono apparse molto gravi fin da subito, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elicottero per trasportarla d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.
Sono stati avviati tutti gli accertamenti necessari a chiarire quanto accaduto. Inoltre, la strada è stata a lungo chiusa per consentire i soccorsi e successivamente lo svolgimento dei rilievi.
