Incidente in Val Fontanabuona, gravissima una ragazza

San Colombano Certenoli (Genova) – Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina lungo la strada statale 225 in Val Fontanabuona. È accaduto in località Bavaggi, nel territorio comunale di San Colombano Certenoli.

Secondo quanto ricostruito, una giovane di circa 25 anni che stava viaggiando a bordo della sua moto avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, forse dopo aver urtato contro una vettura in sosta, cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le condizioni della giovane sono apparse molto gravi fin da subito, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elicottero per trasportarla d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Sono stati avviati tutti gli accertamenti necessari a chiarire quanto accaduto. Inoltre, la strada è stata a lungo chiusa per consentire i soccorsi e successivamente lo svolgimento dei rilievi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]