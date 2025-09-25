Meteo Liguria, ancora instabilità e temporali nel pomeriggio

Correnti di aria fredda in quota continuano ad interessare la il Nord Italia portando sulla Liguria condizioni di instabilità che proseguiranno ancora per i prossimi giorni. Prosegue la tendenza al calo delle temperature, specie nei valori minimi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 25 settembre 2025:

Al mattino cieli prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi su tutta la regione.

Dalle ore centrali la presenza di aria fredda in quota favorirà lo sviluppo di cumuli di matrice convettiva, che potranno dare vita a temporali sparsi e disorganizzati in particolare nell’Imperiese ed Alpi Liguri, Genovesato centro-orientale (costiero e specialmente interno) e Spezzino.

Meno probabile la formazione di temporali nel Savonese interno, tuttavia non si esclude la possibilità di qualche breve rovescio.

Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica, per presenza di un minimo secondario sul Mar Ligure.

Mare da mosso a molto mosso pressoché su tutti i settori, da poco mosso a mosso nel Savonese.

Temperature in diminuzione nei valori minimi, massime stazionarie o in lieve calo.

Sulla costa attese temperature minime tra +11°C/+16°C e massime tra +19°C/+21°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +4°C/+11°C e massime tra +14°C/+19°C