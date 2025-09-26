venerdì 26 Settembre 2025
Celle Ligure, capriolo in pericolo sulla scogliera, arrivano i vigili del fuoco

Redazione Liguria
capriolo celle ligure vigili del fuocoCelle Ligure (Savona) – Un intervento davvero particolare quello effettuato oggi dai vigili del Fuoco che sono stati chiamati da passanti che avevano notato un capriolo in difficoltà tra gli scogli.
I pompieri sono arrivati sul posto e dopo aver studiato la situazione, hanno posizionato una lunga scala a pioli e sono scesi in un tratto molto ripido della scogliera sino a raggiungere l’animale che ormai era allo stremo ed intrappolato.
I vigili del fuoco hanno afferrato l’animale e lo hanno messo in salvo per poi affidarlo alle cure di personale specializzato.
Molto probabilmente il capriolo, un giovane esemplare, è sceso a valle per sfuggira a cacciatori sino a mettersi in pericolo sulla scogliera.
(foto di Furio Incolto)

