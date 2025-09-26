Genova, grave incidente nella Galleria Nino Bixio, motociclista ferito

Genova – Ha perso il controllo dello scooter sui cui viaggiava e si è schiantato contro la segnaletica all’interno della galleria Nino Bixio che collega piazza Corvetto con piazza Portello, nel centro genovese.

E’ successo intorno alle 17:30 e i passanti che hanno assistito all’incidente hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto la Croce Bianca Genovese – Distaccamento Carignano e l’automedica.

A restare ferito uno scooterista di 28 anni che ha riferito di aver perso il controllo del mezzo schiantandosi contro la segnaletica interna alla galleria.

Il ragazzo ha riportato politraumi ad una spalla e una gamba; è stato spinalizzato e condotto in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico nell’ora di punta.