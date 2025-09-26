Grave incidente in A12, ma si tratta di un’esercitazione

Sestri Levante (Genova) – Un grave incidente avvenuto nel tratto tra Sestri Levante e Deiva Marina, lungo l’Autostrada A12, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante e di due macchine, con la presenza di alcuni feriti gravi.

Non si tratta dell’ennesimo sinistro stradale sulle autostrade della Liguria, ma fortunatamente di un’esercitazione andata in scena ieri sera lungo la galleria Croce dei Tozzi che ha visto il coinvolgimento delle squadre dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118.

I soccorsi intervenuti sul posto hanno proceduto ad estrarre i feriti simulati e a mettere in sicurezza l’area e i mezzi incidentati.

“Queste collaborazioni fra enti – scrivono in una nota i vigili del fuoco – hanno lo scopo di migliorare la sinergia fra enti ed effettuare soccorsi più rapidi ed efficaci”

