Meteo Liguria, ancora passaggi nuvolosi e possibili piovaschi

Ancora instabilità sulla Liguria con passaggi nuvolosi anche intensi e piovaschi almeno sino a domani, sabato 27 settembre. Un deciso miglioramento è atteso invece per domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 26 settembe 2025:

In mattinata rischio di rovesci localmente accompagnati da qualche colpo di tuono, in trasferimento dal mare verso il settore centro-orientale della costa.

Possibile anche la caduta di grandine piccola sotto i rovesci più intensi.

A ponente cielo variabile con basso rischio di fenomeni.

Dalla tarda mattinata concentrazione dei fenomeni nelle aree interne del centro-levante. Nel pomeriggio condizioni maggiormente variabili con schiarite e qualche locale acquazzone nelle aree interne del centro-levante e sulle Alpi Liguri.

In serata possibili nuovi rovesci in risalita dal golfo verso la costa centrale.

Venti moderati settentrionali al mattino sul centro-ponente, deboli da sud a levante. Generale rotazione a sud su tutta la regione nel pomeriggio.

Mare generalmente mosso, localmente molto mosso al largo.

Temperature in lieve aumento le minime, stazionarie le massime

Sulla costa attese temperature minime tra +13°C/+16°C e massime tra +20°C/+23°C.

Nell’interno temperature minime tra +6°C/+11°C e massime tra +15°C/+19°C