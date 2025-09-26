venerdì 26 Settembre 2025
Rossiglione, investita mentre attraversa la strada: gravissima una donna

elicottero vigili del fuocoRossiglione (Genova) – Un grave incidente è avvenuto questo pomeriggio a Rossiglione, dove una donna che stava attraversando la strada è stata investita da una macchina.
L’impatto con la vettura è stato molto forte, con la donna che è stata sbattuta rovinosamente sull’asfalto.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno immediatamente prestato le cure nei suoi confronti. Le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito e, per velocizzare il trasporto all’ospedale, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero.
La donna è stata intubata e caricata a bordo del mezzo, che l’ha portata all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, quello di maggiore gravità.
I militari dell’arma hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.
