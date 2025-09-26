venerdì 26 Settembre 2025
Terremoto nel savonese, lieve scossa avvertita dalla popolazione

Redazione Liguria
terremoto sismografoStella (Savona) – Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita ieri nell’entroterra savonese poco dopo l’ora di cena. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), una scossa di magnitudo 1.9 si è registrata alle ore 21:13 con epicentro a 4 chilometri ad est del comune di Stella, ad una profondità di circa 10 chilometri.
La scossa è stata avvertita nella zona e anche in alcuni comuni vicini, con la popolazione comprensibilmente allarmata. Fortunatamente, però, non si sono registrati danni a persone o cose.
——————————————————————————————————
