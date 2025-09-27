sabato 27 Settembre 2025
Genova ancora in piazza per la Global Sumud Flotilla

Redazione Liguria
Manifestazione Genova Global Sumud FlotillaGenova torna a manifestare a sostegno della Global Sumud Flotilla e sta per partira , nella zona di via Albertazzi, dall’elicoidale della Sopraelevata a Sampierdarena, il corteo-fiaccolata che muoverà verso il centro cittadino.
Moltissime le persone che hanno raccolto l’appello della galassia di associazioni, partiti, sindacati e liberi Cittadini che vogliono tornare a lanciare un messaggio di pace e fratellanza con Gaza e di ferma condanna dei massacri perpetrati senza alcun motivo dall’esercito di Israele.

