Genova, Tir incastrato a Campi, chiusa via Argine Polcevera e via Perlasca

Genova – Via Argine Polcevera e via Perlasca chiuse fino alla zona Campi per autoarticolato incastrato.

A segnalarlo la polizia locale che invita automobilisti e motociclisti alla massima prudenza e avverte che la viabilità viene deviata su via 30 Giugno 1960.

Non è ancora chiaro il motivo del blocco del mezzo pesante ma sono in corso le operazioni per liberare il più presto possibile la carreggiata

notizia in aggiornamento

