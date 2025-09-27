sabato 27 Settembre 2025
Genova, Tir incastrato a Campi, chiusa via Argine Polcevera e via Perlasca

Redazione Liguria
polizia locale GenovaGenova – Via Argine Polcevera e via Perlasca chiuse fino alla zona Campi per autoarticolato incastrato.
A segnalarlo la polizia locale che invita automobilisti e motociclisti alla massima prudenza e avverte che la viabilità viene deviata su via 30 Giugno 1960.
Non è ancora chiaro il motivo del blocco del mezzo pesante ma sono in corso le operazioni per liberare il più presto possibile la carreggiata
notizia in aggiornamento
