sabato 27 Settembre 2025
Meteo Liguria, ancora instabilità ma per domani atteso miglioramento

Redazione Liguria
meteo Liguria sabato 27 settembre 2027Ancora instabilità residua sulla Liguria nella giornata di oggi, sabato 27 settembre 2025, con possibili rovesci al mattino sul settore centro-orientale.
Atteso un deciso miglioramento domenica e lunedi con tempo buono e temperature massime in aumento.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:
In mattinata ancora rischio di rovesci, occasionalmente accompagnati da qualche temporale, sul settore centro-orientale della regione.
A ponente nuvolosità sparsa con schiarite più ampie sull’Imperiese, senza fenomeni.
Nel pomeriggio generale attenuazione delle precipitazioni a parte residui piovaschi nelle aree interne.
In serata generale rasserenamento.
Venti deboli o moderati tra sud e sud-est al mattino, in attenuazione nell’arco della giornata. Rotazione del vento a nord in serata su tutta la regione.
Mare generalmente mosso. Moto ondoso in calo durante il giorno.
Temperature stazionarie nei valori minimi ed in contenuto aumento le massime.
Sulla costa attese temperature minime tra +13°C/+16°C e massime tra +21°C/+24°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +5°C/+10°C e massime tra +17°C/+21°C

