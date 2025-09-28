Genova, morto l’82enne caduto con lo scooter in via Reti

Genova – Non ce l’ha fatta Gaetano Scimone, il pensionato di 82 anni che venerdì scorso era rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto in via Reti, a Sampierdarena.

Ieri sera, intorno alle 20,30 la dichiarazione di morte dopo che i medici avevano staccato i supporti vitali ormai utili solo a prolungare lo strazio del corpo ormai senza vita.

Scimone era molto conosciuto in via Vesuvio, ad Oregina, dove abitava con la moglie. L’uomoe era appassionato di motori e girava ancora con lo scooter nonostante l’età non più giovane.

Venerdì scorso lo ha tradito un brutto incidente avvenuto in via Reti quando ha investito, in circostanze ancora da chiarire, un 69enne che attraversava la strada, sembra, lontano dalle strisce pedonali.

Un impatto violentissimo che lo ha sbalzato dalla sella facendolo finire a terra. Nell’urto l’anziano ha riportato ferite gravissime che gli sono state fatali.

La persona travolta rischia l’accusa di omicidio stradale se verrà confermato che ha attraversato la strada in un punto senza strisce e dove, quindi, non è consentito.

La ricostruzione di quanto avvenuto è ancora in corso. Al lavoro la sezione infortunistica della polizia locale.