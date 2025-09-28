Genova, trentamila persone in piazza per Gaza, fermata nave israeliana

Genova – Un fiume di persone è tornato per strada, ieri sera, attraversando le vie della città per confermare e ribadire il “No” ai massacri di civili inermi a Gaza, al razionamento dei viveri che affama quasi due milioni di persone e per chiedere al Governo centrale di sostenere e difendere la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e prendere posizione ufficiale sul riconoscimento della Palestina e a difesa dalle atrocità compiute dall’esercito israeliano su ordine del Governo di Benjamin Netanyahu.

Oltre trentamila persone – gli organizzatori dicono molti di più – hanno sfilato in corteo da Sampierdarena sino al centro, con bandiere di pace, della Palestina e striscioni che chiedevano pace e appelli alla mobilitazione generale per fermare il brutale massacro di una popolazione inerme e indifesa.

Il raduno, intorno alle 19,30, nella zona di via Albertazzi, a Sampierdarena e poi, intorno alle 20,30 l’avvio del corteo e la lenta camminata verso il centro.

Una parte dei manifestanti ha bloccato i varchi portuali e chiesto lo stop delle operazioni di carico di una nave della compagnia israeliana Zim che opera su Genova e trasporta merci varie verso Israele. Un “piccolo assaggio”, secondo gli attivisti, di quello che accadrà se le forze militari israeliane assalteranno la Global Sumud Flotilla in navigazione verso la Striscia di Gaza con una missione umanitaria e trasportando generi di prima necessità per la popolazione affamata.

Un lungo applauso ha accompagnato la notizia che la nave avrebbe fermato le operazioni di carico e scarico delle merci che stava movimentando.

Il corteo vero e proprio ha invece raggiunto piazza Matteotti intorno alle 23 e qui le varie anime del movimento si sono confrontate e riunite in una comunione di intenti legata alla pace nella Striscia di Gaza e la fine di ogni violenza.

