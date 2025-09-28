Molini di Triora, cane cade in un pozzo roccioso, salvato dai vigili del fuoco

Molini di Triora (Imperia) – Stava passeggiando con il cane quando lo ha sentito guaire e sparire alla vista. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per un cane di razza setter ed il suo padrone, in località Drego.

L’uomo stava portando il suo amico a 4 zampe a fare una scampagnata quando lo ha visto sprofondare nel terreno poco lontano dal sentiero che stava percorrendo.

Avvicinandosi ha capito che il cane era finito in una spaccatura del terreno con una sorta di pozzo tra le rocce.

Il cane guaiva in fondo al buco, incapace di risalire e così ha chiamato il numero di emergenza 112 spiegando quanto avvenuto.

Sul posto è arrivata la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco del comando di Imperia che si è calata con tecniche speleo nel “pozzo” sino a raggiungere il povero cane che è stato recuperato e issato sino in superficie e infine riconsegnato al proprietario.

(Foto dei Vigili del Fuoco)

