lunedì 29 Settembre 2025
Genova, gli negano l'ingresso in discoteca: 18enne aggredisce sicurezza e carabinieri
Cronaca

Genova, gli negano l’ingresso in discoteca: 18enne aggredisce sicurezza e carabinieri

Redazione Liguria
0

carabinieri auto seraGenova – Ha tentato di entrare all’interno di una discoteca e, non riuscendoci, ha iniziato ad aggredire gli addetti alla sicurezza.
É avvenuto l’altra sera in corso Italia e il protagonista è un giovane di soli 18 anni, che al rifiuto del personale del locale ha iniziato ad inveire nei loro confronti, minacciandoli e spintonandoli, fino a rendere necessario l’intervento dei soccorsi.
Sul posto sono giunti rapidamente i carabinieri, che hanno individuato il 18enne e hanno tentato di fermarlo.
Anche nei confronti dei militari dell’arma, però, il ragazzo ha opposto fin da subito resistenza, venendo fermato solo in un secondo momento.
Nei suoi confronti è scattata la denuncia: dovrà rispondere dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
