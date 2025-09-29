Genova, ripulite le spiagge di Multedo e alla foce del Varenna

Genova – Raccolti oltre 70 chili di rifiuti galleggianti e depositati sulla spiaggia di Multedo e alla Foce del Varenna. E’ il risultato del World Clean Up Day per quanto riguarda gli eventi del ponente cittadino che ha visto la partecipazione anche di una rappresentanza dei dipendenti del negozio Leroy Merlin di Genova Campi

L’iniziativa ha permesso la pulizia coordinata dell’arenile e della foce del fiume, con la rimozione di rifiuti flottanti e frammenti plastici.

I materiali raccolti sono stati poi separati per frazione e pesati. Questa operazione, fondamentale per la salute del litorale genovese, la prevenzione dell’inquinamento marino e la sicurezza dei fruitori delle spiagge, è

stata possibile grazie all'impegno congiunto di 6 volontari, tra Persone Leroy Merlin, cittadini e il Comitato Pegli.

Con oltre 191 Paesi coinvolti, il World CleanUp Day è il movimento di volontariato ambientale più esteso al mondo, coordinato dalla ONG Let’s Do It!, che ogni anno mobilita aziende e cittadini volontari di tutto il mondo in una giornata di impegno verso l’ambiente. L’obiettivo è contrastare attivamente l’inquinamento causato dallo scorretto smaltimento dei rifiuti, proteggendo la natura e la biodiversità del territorio.

“Il World Cleanup Day vive grazie all’energia delle comunità e al contributo di partner come Leroy Merlin, capaci di trasformare un impegno aziendale in un’azione concreta di cittadinanza attiva. Quando imprese, volontari e cittadini lavorano fianco a fianco per prendersi cura dei territori, si costruisce non solo un ambiente più sano, ma anche una società più coesa e responsabile”, ha dichiarato Vincenzo

Capasso, Presidente Let’s Do It! Italy.