lunedì 29 Settembre 2025
Meteo Liguria, tempo più stabile e asciutto

Redazione Liguria
0

meteo Liguria lunedì 29 settembre 2025Il campo di alta pressione va consolidandosi ad Ovest del continente europeo, mentre sull’Est Europa permarrà una circolazione depressionaria. Per la Liguria significa un inizio settimana sotto l’influenza di correnti settentrionali che garantiranno tempo stabile e generalmente soleggiato.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 29 settembre 2025:
Per gran parte della giornata, i cieli si presenteranno sereni o, al più, velati su tutta la Regione.
Tuttavia, durante le ore pomeridiane si assisterà ad un temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi di Alpi Liguri e Appennino orientale, ma senza conseguenze associate.
Venti tra notte e primo mattino, deboli o moderati dai quadranti settentrionali. A seguire, brezze prevalenti.
Mare poco mosso.
Temperature minime stabili o in lieve diminuzione nelle zone interne, stazionarie o in leggero aumento sulla costa. Massime stazionarie o in lieve calo ovunque.
Sulla costa attese temperature minime tra +13°C/+18°C e massime tra +21°C/+24°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +4°C/+12°C e massime tra +17°C/+22°C.

