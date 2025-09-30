Genova, chiusura di via Balbi: le modifiche ai percorsi dei bus in vigore da domani

Genova – A seguito della chiusura al traffico vi via Balbi per consentire la realizzazione dei lavori legati al progetto ‘Quattro Assi’ per il trasporto pubblico del capoluogo, a partire da domani entrano in vigore delle modifiche al percorso di diverse linee dei bus. Il dettaglio:

“A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Balbi causa lavori stradali – scrive Amt – dalle ore 21.00 di mercoledì 1 ottobre al 31 dicembre 2025 (o comunque fino al termine dei lavori), le linee 20, 32, 34, 35, 35/, 618, 634, 635, 641, 702, 727, N1, N2 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.

Linee 20, 618, N1, N2

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.

Linea 32

I bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguono per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.

Linee 34, 35, 35/, 634, 635 e 641

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde, dove riprendono regolare percorso.

Linee 702 e 727

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia (dove effettueranno la fermata “Stazione Marittima/Principe FS”) , via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.

Volabus

I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde, dove riprendono regolare percorso”.

