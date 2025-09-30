martedì 30 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, chiusura di via Balbi: le modifiche ai percorsi dei bus in...
CentroNotizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Genova, chiusura di via Balbi: le modifiche ai percorsi dei bus in vigore da domani

Redazione Liguria
0

Autobus Amt 35 GenovaGenova – A seguito della chiusura al traffico vi via Balbi per consentire la realizzazione dei lavori legati al progetto ‘Quattro Assi’ per il trasporto pubblico del capoluogo, a partire da domani entrano in vigore delle modifiche al percorso di diverse linee dei bus. Il dettaglio:
“A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Balbi causa lavori stradali – scrive Amt – dalle ore 21.00 di mercoledì 1 ottobre al 31 dicembre 2025 (o comunque fino al termine dei lavori), le linee 20, 32, 34, 35, 35/, 618, 634, 635, 641, 702, 727, N1, N2 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.
Linee 20, 618, N1, N2
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.
Linea 32
I bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguono per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.
Linee 34, 35, 35/, 634, 635 e 641
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde, dove riprendono regolare percorso.
Linee 702 e 727
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia (dove effettueranno la fermata “Stazione Marittima/Principe FS”) , via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.
Volabus
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde, dove riprendono regolare percorso”.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Silvia Salis

Genova, Sindaca Salis in visita nel Sestiere di Prè, tra accoglienza...

Varie
auto Polizia notte

Genova, tentano di rubare un’auto a Molassana: denunciati

Cronaca
Santa Corona Pietra Ligure ospedale

Sanremo, operaio cade su lastre di vetro, è grave

Cronaca
ambulanza croce verde sestri ponente genova

Genova, investita da un’auto a Sampierdarena: donna in codice rosso

Cronaca