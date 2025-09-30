martedì 30 Settembre 2025
Genova ha accolto 400 minori non accompagnati, Salis: il Governo deve aiutarci

Redazione Liguria
Silvia SalisGenova – Oltre 400 minori non accompagnati arrivati da inizio anno e il Comune lancia l’allarme con un appello al Governo centrale affichè offrà aiuto alle città chiamate a far fronte all’emergenza senza avere reali competenze e strumenti.
L’allarme lo ha lanciato questa mattina la sindaca Silvi Salis nel corso di un giro di sopralluoghi al centro storico e alle realtà che aiutano le persone in difficoltà.
Di fronte alle tante richieste dei residenti delle zone “critiche” la sindaca ha ribadito che la questione “sicurezza” non è di pertinenza del Comune che, non avendo le deleghe, non ha risorse necessarie ad affrontare le emergenze.
“Lo voglio dire chiaramente – ha dichiarato Salis – il Comune ha competenza limitata. Si parla tanto di Milano insicura, Torino insicura, Roma insicura, Genova insicura, come se la sicurezza fosse competenza dei sindaci, invece è un tema nazionale e internazionale che va gestito con serietà. Noi da inizio anno abbiamo accolto 400 minori non accompagnati, solo stanotte ne sono stati registrati altri 9, questo per dare l’idea di quale sia l’entità del tema. Deve aiutarci il governo, deve aiutarci il ministro Piantedosi”.

