Treni storici tornano a viaggiare nel week end in Liguria

Genova – Viaggiare a bordo di treni storici come il “Mastodonte dei Giovi” per scoprire l’entroterra della Liguria e le sue specialità. E’ quanto si potrà fare nel prossimo fine settimana grazie ad una iniziativa di Regione Liguria e Fondazione FS.

Nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre, due appuntamenti speciali con i treni storici, per offrire ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di vivere il fascino del viaggio su convogli d’epoca e partecipare a manifestazioni di grande richiamo culturale e turistico. “I treni storici rappresentano un’occasione unica per coniugare il fascino dei viaggi d’epoca con la valorizzazione delle nostre tradizioni e dei nostri territori – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola-. Sono convogli che non solo permettono di rivivere un’esperienza suggestiva, ma contribuiscono anche ad attrarre visitatori e a sostenere le economie locali. La Regione Liguria continuerà a investire su questo tipo di iniziative che uniscono cultura, turismo e mobilità.”

Nel dettaglio sabato 4 ottobre tornerà l’appuntamento storico sulla linea dei Giovi con l’associazione Mastodonte. Partenza fissata alle ore 9.30 da Genova Brignole, arrivo previsto a Ronco Scrivia alla 10.42 e fermate intermedie solo per la salita a bordo. Il convoglio di ritorno sarà alle 18.39 da Ronco Scrivia con arrivo a Genova Brignole alle 19.35.

“L’appuntamento rientra nell’ambito della manifestazione ‘Ronco Scrivia, un viaggio nella storia’ – aggiunge l’assessore al Turismo Luca Lombardi – che fa parte dei centodieci ‘Eventi Autentici Liguri’ cofinanziati grazie ai due bandi promossi dall’assessorato al Turismo di Regione Liguria per un totale di circa 500mila euro. A Ronco Scrivia, oltre al treno storico, i visitatori potranno trovare mercatini, stand gastronomici e tanti eventi collaterali”.

Domenica, 5 ottobre, in occasione della 46esima Sagra della Castagna di Rossiglione, partenza con treno storico alle 10.10 da Genova Brignole e arrivo a Rossiglione alle 11.31. Ripartenza nel pomeriggio alle 17.21 da Rossiglione e arrivo alle 18.31 a Genova Brignole.

Questi due treni rientrano nel programma regionale volto a valorizzare il patrimonio ferroviario e, allo stesso tempo, sostenere le eccellenze e gli eventi locali, con un’offerta di mobilità dal forte impatto turistico.