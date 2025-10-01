Genova, nasconde in casa a Sampierdarena droga e migliaia di euro: 25enne arrestato

Genova – Un giovane di 25 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’allarme è partito da un rider, che si è rivolto alla polizia per segnalare il furto della sua bicicletta elettrica. Gli agenti si sono recati presso l’appartamento segnalato dal dispositivo installato a bordo del mezzo e, con molta fatica, sono riusciti a convincere l’inquilino ad aprire la porta, trovando all’ingresso il mezzo in questione.

Poco prima una pattuglia rimasta fuori dall’edificio aveva notato lo stesso inquilino, il 25enne, gettare un involucro dalla finestra. Al suo interno era presente un’ingente quantità di hashish, per un totale di circa 130 grammi.

All’interno dell’abitazione è scattata un’approfondita perquisizione che ha permesso agli agenti di trovare anche un bilancino di precisione e quasi 4000 euro in contanti considerati provenienti dall’attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato e condotto presso il carcere di Marassi.

