Genova, paura in val Polcevera: aggredisce la vicina e minaccia i carabinieri, arrestato

Genova – Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo quanto avvenuto in val Polcevera negli scorsi giorni.

Nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, il 30enne ha lasciato la propria abitazione e ha iniziato ad aggredire verbalmente la vicina di casa a seguito di un diverbio, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri.

Alla vista dei militari dell’arma, l’uomo ha opposto resistenza e proferito frasi minacciose nei loro confronti. Solo in un secondo momento è stato fermato e arrestato, prima di essere condotto presso le camere di sicurezza della Caserma di Forte San Giuliano in attesa del rito per direttissima: dovrà rispondere delle accuse di evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

