Global Sumud Flotilla, nave Alpino si ferma e le navi israeliane si avvicinano

Gaza – Cresce l’allarme sulle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla per l’avvistamento di navi militari israeliane che sono comparse all’orizzonte appena la nave militare italiana “Alpino” si è allontanata come da disposizioni del Governo Meloni.

I primi tentativi di “disturbo” sono avvenuti nella notte, intorno alle 2, con l’avvicinamento delle navi da guerra israeliane alla Flottilla.

Non un vero e proprio attacco ma più un tentativo di intimidazione o un “annuncio” di quanto sta per accadere.

La nave della Marina Militare italiana “Alpino” specializzata nella guerra tecnologica anti droni, si è fermata lasciando di fatto sola la Global Sumud Flotilla. Un ordine inviato da Roma anche perché la nave non può entrare nelle acque territoriali della Striscia di Gaza senza uno specifico permesso (non è dato sapere se sia stato chiesto o rilasciato).

Con il ritiro di fatto della protezione italiana, la Global Sumud Flotilla potrebbe essere assalita in qualunque momento, da qui in avanti.

Tutti gli equipaggi a bordo delle imbarcazioni hanno avviato le procedure di emergenza.

L’assalto di imbarcazioni in acque internazionali è considerato “atto di pirateria” dal Diritto Internazionale e Israele non ha alcuna giurisdizione nelle acque territoriali di Gaza.

Potrebbe invocare il blocco navale dichiarato nel 2009 – sostenendo che si tratti di un blocco di un paese “in guerra” ma non potrebbe fermare aiuti umanitari, medici e missioni di sostegno alla popolazione che muore di fame nella Striscia di Gaza.

Nel caso in cui la Flotilla venisse assalita e fermata, è pronta la mobilitazione nazionale di sindacati e lavoratori che farà scattare lo sciopero generale e le proteste potrebbero bloccare ogni nave e ogni carico di merci in partenza e in arrivo da Israele.