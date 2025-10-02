Arenzano, sabato torna il musical Il Principe d’Egitto

Arenzano (Genova) Torna, dopo il grande successo dello scorso luglio, musical “Il Principe d’Egitto” che sarà in scena sabato 4 ottobre, alle 21, presso le Opere Parrocchiali di

Arenzano.

Pilgrims with music metterà in fatti in scena la replica del musical “Il Principe d’Egitto”, liberamente tratto dal film di animazione della DreamWorks.

Uno spettacolo ricco di emozione in cui si narra la storia di Mosè che, dopo essere stato

salvato dalle acque del Nilo e allevato dalla famiglia reale egizia come principe ed amico di

Ramses, erede al trono d’Egitto, scopre le sue origini ebraiche.

Così abbandona il lusso e guida gli ebrei verso la Terra Promessa, liberandoli dalla schiavitù.

Il gruppo Pilgrims with music nasce nel 2012 e, come dice il nome “Pellegrini con la

musica”, ha lo scopo di camminare ogni giorno verso Dio usando come mezzo la musica, il

canto, il ballo e la recitazione e di portare questo messaggio a tutte le persone che ci

vengono a vedere.

Al gruppo, il cui simbolo è la conchiglia del pellegrino, fanno parte una settantina di

persone, suddivise in varie sezioni.

Nel corso degli anni sono stati messi in scena diversi musical fra cui Sister act, La matita

di Dio, Pinocchio, Padre Pio, Giovanna d’Arco, Ecclesia, Peter Pan, Il nido del cuore, La

Bella e la Bestia, Il Piccolo Principe, La Sirenetta e ultimo successo Il Principe d’Egitto.

Dal 2019 una sezione del gruppo ha iniziato a mettere in scena anche alcune

commedie come Sarto per signora, Un prete in famiglia e Un condominio fiorito.

La maggior parte degli spettacoli sono liberamente tratti da musical o commedie famosi; altri invece sono stati interamente ideati dal gruppo di artisti, inventando il copione e usando musiche e canzoni famose riadattate nei testi.

Il musical “Il Principe d’Egitto” andrà in scena alle Opere Parrocchiali di Arenzano in piazza Calcagno 5

