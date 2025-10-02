Global Sumud Flotilla assaltata da Israele, proteste in piazza a Genova

Genova – E’ bastato l’annuncio dell’alt intimato da forze navali israeliane alla Globa Sumud Flotilla e subito è scattata la mobilitazione.

Migliaia di persone si sono riversate in strada e hanno raggiunto la sede di Music For Peace, in via Balleydier e il varco Albertazzi al Porto di Genova per protestare contro l’arresto illegale e contro il Diritto internazionale degli attivisti imbarcati sulla Flotilla.

Intorno alle 20,30 sono arrivate le prime avvisaglie dell’operazione in corso. Un ufficiale dell’esercito israeliano ha intimato l’alt e le imbarcazioni si sono fermate per quella che, per i trattati internazionali, poteva essere solo una ricognizione a bordo per accertare la eventuale presenza di armi e uomini armati ma qaundo le telecamere installate sulle barche della Flotilla hanno mostrato gli arresti, dopo aver trasmesso la diffida dei portavode della Global Sumud Flotilla al rispetto delle leggi internazionali, la tensione è salita rapidamente e i social sono letteralmente esplosi di messaggi che invitavano alla mobilitazione.

Prima centinaia di persone, poi migliaia, hanno raggiunto i varchi portuali bloccando il traffico e poi si sono mosse in corteo verso il centro.

Chiusa la zona di via Bellaydier ma anche via Balbi dove gli studenti hanno subito solidarizzato con i fermati illecitamente da Israele e sono scesi a loro volta in piazza.

“Blocco totale delle attività – è stato detto sui social – sino allo sciopero generale indetto per il 3 ottobre, venerdì” e ora la città attende di capire il grado di coinvolgimento e quanto esteso sarà il blocco indetto.

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati arrestati in violazione delle leggi internazionali che consentono il blocco navale per le armi ma non per le missioni umanitarie e carichi di viveri e medicinali per la popolazione allo stremo.

Un altro capo di accusa per Israele e i suoi vertici politici e militari da far verificare alle Corti di Giustizia che possono pronunciarsi su questioni di questo tipo.