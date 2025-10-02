Sciopero generale 3 ottobre, il Garante lo dichiara illegittimo

Liguria – “La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani, 3 ottobre, in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90.

Nel provvedimento adottato, il Garante ha ritenuto inconferente il richiamo dei sindacati proclamanti all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.

L’Autorità di garanzia ha quindi inviato un’indicazione immediata alle organizzazioni sindacali, ricordando che il mancato adeguamento comporta, tra l’altro, l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento”, con questa nota pubblicata alcuni minuti fa la Commissione Garanzia sugli scioperi ha dichiarato illegittimo proclamato per domani, venerdì 3 ottobre, da Cgil e Usb a sostegno della missione della Global Sumud Flotilla.

