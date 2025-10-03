Genova, lite tra colleghi degenera in accoltellamento: arrestato un giovane

Genova – Una lite tra colleghi che sarebbe andata avanti per tutta la giornata lavorativa è degenerata a tal punto che uno dei due ha preso un taglierino e ha colpito con diversi fendenti il rivale, ferendolo gravemente.

È accaduto ieri nel tardo pomeriggio presso un autolavaggio situato nel quartiere genovese di Cornigliano.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. I poliziotti hanno tratto in arresto l’aggressore, un 20enne.

Il ferito, invece, è stato soccorso e trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale di Villa Scassi. Le sue condizioni sarebbero serie. Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]