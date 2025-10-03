venerdì 3 Ottobre 2025
Genova, lite tra colleghi degenera in accoltellamento: arrestato un giovane

Polizia auto GenovaGenova – Una lite tra colleghi che sarebbe andata avanti per tutta la giornata lavorativa è degenerata a tal punto che uno dei due ha preso un taglierino e ha colpito con diversi fendenti il rivale, ferendolo gravemente.
È accaduto ieri nel tardo pomeriggio presso un autolavaggio situato nel quartiere genovese di Cornigliano.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. I poliziotti hanno tratto in arresto l’aggressore, un 20enne.
Il ferito, invece, è stato soccorso e trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale di Villa Scassi. Le sue condizioni sarebbero serie. Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto.
——————————————————————————————————
