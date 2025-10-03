Genova, rubano un furgone e materiale per 10mila euro: denunciati

Genova – La polizia ha denunciato un 70enne ed un 43enne per furto aggravato in concorso.

I fatti risalgono allo scorso 25 settembre, quando era avvenuto il furto di un autocarro di una ditta di condizionatori, parcheggiato in via Rimassa, con all’interno costoso materiale da lavoro.

A seguito della visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno constatato che un uomo era salito sull’autocarro in sosta ed era partito, seguito a ruota da un presunto complice a bordo di un Ducato. Tramite le varie telecamere cittadine, gli agenti sono riusciti a rintracciare il mezzo trafugato, abbandonato in una zona periferica della città e privato di ogni adesivo esterno riguardante la ditta che lo avrebbe reso riconoscibile. Tutto il materiale per la messa in opera di impianti di condizionamento per un valore di circa 10.000 euro che si trovava all’interno era stato asportato.

Mercoledì mattina si sono recati a casa del proprietario del Ducato, il 70enne. Qui hanno effettuato una perquisizione domiciliare e veicolare, trovando i capi di abbigliamento indossati al momento del furto e un condizionatore perfettamente corrispondente a quello trafugato. All’interno del suo furgone è stato rinvenuto altro materiale appartenente alla ditta di climatizzazione. Nel cassone sono stati trovate, inoltre 5 taniche contenenti un totale 100 litri di carburante di cui l’uomo non sapeva giustificare il possesso.

Anche il presunto complice, il 43 enne, è stato identificato ed è stata effettuata una perquisizione presso il suo domicilio dove sono stati sequestrati i vestiti indossati al momento del furto. L’autocarro rubato e tutto il materiale rinvenuto sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

