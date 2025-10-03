Genova, scritte contro Salvini in corso Europa: le reazioni della politica

Genova – “Salvini come Kirk”, recita questo la scritta comparsa nelle scorse ore in corso Europa, nel quartiere genovese di San Martino. La denuncia arriva direttamente dallo stesso Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che scrive sui propri profili social: “Genova, Corso Europa. Se il buongiorno si vede dal mattino… Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta!”.

Del fatto è stata allertata la Digos, che dovrebbe avviare delle indagini per risalire agli autori della scritta che paragona il vicepremier all’attivista statunitense ucciso meno di un mese fa nello Utah.

Intanto, non mancano le reazioni della politica cittadina e nazionale. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha espresso la propria solidarietà al ministro in una nota dove si legge che “Genova vuole essere una città di pace”. Reazioni anche dalla Lega: “Scontri, violenza dilagante, il tutto sponsorizzato da una sinistra intollerante che al dialogo preferisce le minacce. E oggi anche la scritta sui muri di Genova che si augura Salvini assassinato come Kirk. Un clima d’odio irrespirabile evocativo di tempi bui che credevamo destinati solo a tristi pagine dei libri di storia”, scrive il deputato leghista Crippa.

