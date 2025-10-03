venerdì 3 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, scritte contro Salvini in corso Europa: le reazioni della politica
Notizie LiguriaGenovaCronacaPoliticaSan Martino

Genova, scritte contro Salvini in corso Europa: le reazioni della politica

Redazione Liguria
0

Scritte contro Salvini corso Europa GenovaGenova – “Salvini come Kirk”, recita questo la scritta comparsa nelle scorse ore in corso Europa, nel quartiere genovese di San Martino. La denuncia arriva direttamente dallo stesso Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che scrive sui propri profili social: “Genova, Corso Europa. Se il buongiorno si vede dal mattino… Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta!”.
Del fatto è stata allertata la Digos, che dovrebbe avviare delle indagini per risalire agli autori della scritta che paragona il vicepremier all’attivista statunitense ucciso meno di un mese fa nello Utah.
Intanto, non mancano le reazioni della politica cittadina e nazionale. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha espresso la propria solidarietà al ministro in una nota dove si legge che “Genova vuole essere una città di pace”. Reazioni anche dalla Lega: “Scontri, violenza dilagante, il tutto sponsorizzato da una sinistra intollerante che al dialogo preferisce le minacce. E oggi anche la scritta sui muri di Genova che si augura Salvini assassinato come Kirk. Un clima d’odio irrespirabile evocativo di tempi bui che credevamo destinati solo a tristi pagine dei libri di storia”, scrive il deputato leghista Crippa.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
treno Pop

Sciopero generale Genova, manifestanti sui binari a Sampierdarena: treni fermi

Cronaca
acqua, rubinetto,

Genova, martedì senz’acqua a Sampierdarena: le vie coinvolte

Cronaca
Corteo Cgil Sopraelevata sciopero generale 3 ottobre

Sciopero generale a Genova, chiusi casello di Genova Ovest e Sopraelevata

Cronaca
Treno Rock Pop

Sciopero generale, traffico ferroviario in tilt: ritardi e cancellazioni

Cronaca