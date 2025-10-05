domenica 5 Ottobre 2025
Genova, torna la Fiera di Cornigliano

bancarelleGenova – Stand e bancarelle aperte sino alle 20 di oggi, domenica 5 ottobre, per la tradizionale Fiera di Cornigliano.
La fiera è allestita lungo via Vetrano, via Verona e via Bertolotti su una superficie espositiva di oltre tremila metri quadrati con circa 40 banchi con merci varie e generi alimentari, dai prodotti tipici liguri agli articoli per la casa, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire prodotti locali di qualità e vivere un’esperienza di shopping all’insegna della tradizione e della convivialità.
«La Fiera di Cornigliano – afferma l’assessora comunale a Commercio, Tradizioni e Marketing territoriale, Tiziana Beghin – rappresenta un evento che unisce tradizione, cultura e commercio, valorizzando il quartiere e le sue produzioni locali. Richiamando visitatori da tutta la città e anche da fuori, conferma l’importanza di momenti di festa e incontro per la comunità. Sostenere iniziative di questo tipo significa rafforzare l’identità dei nostri quartieri e promuovere il territorio. La manifestazione offre inoltre una preziosa vetrina agli espositori, favorendo la promozione delle loro attività in un contesto dinamico e accogliente».
Per consentire il regolare svolgimento della fiera, dalle ore 00 di domenica 5 ottobre e sino a cessate esigenze, saranno adottate le seguenti prescrizioni indicate dalla Polizia Locale: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Leone Vetrano, via Verona, piazza Monteverdi e via Bertolotti (tratto compreso fra le vie Verona e Vetrano); istituzione del divieto di transito in via Leone Vetrano, via Verona, piazza Monteverdi e via Bertolotti (tratto compreso fra le vie Verona e Vetrano); deviazione del traffico veicolare da ponente, dirottato lungo l’itinerario via Umberto Bertolotti – piazza Battelli – vico Saponiera. La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

