Delitto del trapano a Genova, niente DNA dell’indagato sullo strumento

Genova – Nuovo colpo di scena nelle indagini sul cold case del cosiddetto “delitto del trapano” avvenuto nel 1995, all’interno di un basso di vico Indoratori e in cui venne brutalmente uccusa l’infermiera Luigia Borrelli.

La perizia sull’arma del delitto, un trapano da muratore, non è stata trovata alcuna traccia del DNA del principale indagato, Fortunato Verduci.

Una conclusione che rimette in discussione il risultato delle indagini riaperte sul caso dopo il ritrovamento di tracce di sangue repertate all’epoca dei fatti nel locale dove avvenne l’omicidio e che sono state riesaminate con le tecniche modernissime della “ricostruzione” delle tracce del DNA e che avevano portato alla scoperta che le tracce presentavano delle similitudini con il profilo genetico di un parente dell’indagato.

Abbastanza da riaprire il caso e far partire alcuni accertamenti visto che, già all’epoca del delitto, si era supposto che il killer potesse essere una persona alla quale la donna poteva aver prestato denaro ad usura.

Una delle tante attività attribuite alla vittima, che conduceva una vita dalle molteplici sfaccettature, probabilmente costratta da debiti contratti dal marito.

L’attuale indagato è affetto da ludopatia e conosceva la vittima e così era rientrato nelle indagini culminate con il confronto del DNA con le tracce trovate sul luogo del delitto.

La perizia ordinata invece sul trapano usato per brutalizzare il corpo della donna avrebbe invece escluso che i profili genetici presenti sul trapano e sul filo elettrico trovato nel “basso” del centro storico, coincidano con quello del carrozziere di 65 anni.

L’uomo, che non è stato arrestato per l’età e per il tempo trascorso dal delitto, 30 anni, potrebbe quindi uscire dalle indagini nuovamente scagionato dall’accusa di omicidio.