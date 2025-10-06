lunedì 6 Ottobre 2025
Genova, continua la protesta: occupato anche il Vittorio Emanuele Ruffini

Occupato Vittorio Emanuele Ruffini GenovaGenova – Dopo il Klee e il Calvino, un altro istituto superiore genovese è stato occupato dagli studenti: si tratta dell’Istituto Superiore Vittorio Emanuele Ruffini, situato in Largo della Zecca 4.
La mobilitazione degli studenti è sempre a sostegno della missione della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese.
Migliaia di studenti sono scesi in piazza nella giornata di venerdì 3 ottobre aderendo allo sciopero generale. Cortei e manifestazioni si sono registrate in tutta Italia e anche in diverse città della Liguria, in primis a Genova dove due differenti cortei sono partiti da via Balbi e piazza Montano per raggiungere insieme via Albertazzi e prender poi parte anche al corteo pomeridiano che si è portato fino alla stazione di Genova Piazza Principe.
Intanto, due genovesi dei tre arrestati dalle forze israeliane – José Nivoi e Luca Viani – hanno fatto rientro nel capoluogo, mentre Pietro Queirolo Palmas è atteso nelle prossime ore.
