Genova, continua la protesta: occupato anche il Vittorio Emanuele Ruffini

Genova – Dopo il Klee e il Calvino, un altro istituto superiore genovese è stato occupato dagli studenti: si tratta dell’Istituto Superiore Vittorio Emanuele Ruffini, situato in Largo della Zecca 4.

La mobilitazione degli studenti è sempre a sostegno della missione della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese.

Migliaia di studenti sono scesi in piazza nella giornata di venerdì 3 ottobre aderendo allo sciopero generale. Cortei e manifestazioni si sono registrate in tutta Italia e anche in diverse città della Liguria, in primis a Genova dove due differenti cortei sono partiti da via Balbi e piazza Montano per raggiungere insieme via Albertazzi e prender poi parte anche al corteo pomeridiano che si è portato fino alla stazione di Genova Piazza Principe.

Intanto, due genovesi dei tre arrestati dalle forze israeliane – José Nivoi e Luca Viani – hanno fatto rientro nel capoluogo, mentre Pietro Queirolo Palmas è atteso nelle prossime ore.

