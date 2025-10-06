Santa Margherita, dona quasi mezzo milione per i bambini siriani ma è una truffa: 15 denunciati

Santa Margherita Ligure (Genova) – A seguito di una lunga attività d’indagine condotta negli scorsi mesi, ben quindici persone sono state denunciate per la truffa in concorso ai danni di una persona anziana.

Il gruppo ha contattato la donna, appartenente ad una nota associazione benefica, fingendosi militari statunitensi in stanza in Siria e informandola della possibilità di partecipare ad opere e donazioni a sostegno dei bambini siriani rimasti coinvolti nella guerra civile.

I truffatori, in dodici mesi tra il 2022 e il 2023, sono riusciti ad appropriarsi di circa 450mila euro facendoli depositare in diversi conti correnti.

Nei mesi seguenti sono partite le indagini che hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda e che hanno portato alla denuncia in stato di libertà dei quindici soggetti: dovranno rispondere dell’accusa di truffa in concorso.

