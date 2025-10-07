Genova, trovato in possesso di cinque diversi tipi di droga: arrestato 25enne

Genova – Le forze dell’ordine hanno arrestato un 25enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso della serata di ieri, durante un controllo effettuato nel centro storico, gli agenti hanno percorso i vicoli di via San Luca e Mele fino a giungere nei pressi di vico Santo Sepolcro, dove hanno trovato il 25enne che, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi.

Molto agitato e insofferente al controllo, ha fatto insospettire gli operatori che lo hanno perquisito. Nascosti negli slip e nei risvolti di pantaloni e calzini sono stati rinvenuti differenti tipi di droga tra hashish, marijuana, crack, cocaina e ecstasy per un totale di 60 grammi che sono stati sequestrati.

Al 25enne è stata applicata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

