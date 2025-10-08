Delitto della freccia a Genova, ridotta in Appello la pena di Evaristo Scalco

Genova – La Corte d’Appello di Milano ha ridotto a 21 anni di reclusione la pena per Evaristo Scalco, l’uomo che la notte tra l’1 e il 2 novembre 2022 ha ucciso in vico Mele, nel cuore del centro storico di Genova, Javier Miranda Romero.

La vittima era stata colpita in pieno da una freccia che l’omicida aveva scagliato dalla finestra del suo appartamento dopo un breve diverbio che era scoppiato tra i due. Romero si trovava nei vicoli in compagnia di un amico per festeggiare la nascita del figlio, che era venuto al mondo poche ore prima.

La corte milanese ha ridotto la pena di Scalco dopo l’annullamento della Cassazione. Nelle precedenti sentenze era stato condannato a 23 anni di reclusione.

Come era avvenuto in passato, non gli sono state riconosciute le aggravanti dei motivi razziali, ma solamente quella dei futili motivi.

