mercoledì 8 Ottobre 2025
Genova, altra Flotilla intercettata da Israele: oggi alle 18 manifestazione a Caricamento

Redazione Liguria
Genova protesta Global Sumud FlotillaGenova – Non si fermano le proteste a sostegno di Gaza e del tentativo di aprire dei corridori umanitari via mare verso la Palestina. Nelle scorse ore anche le imbarcazioni della “nuova” Flotilla sono state bloccate in acque internazionali dall’esercito israeliano e, come avvenuto la settimana scorsa, gli occupanti sono stati arrestati.

A bordo ci sarebbero nove cittadini italiani. A sostegno loro e di tutti gli altri occupanti, il Collettivo Autonomo dei Lavoratori Portuali ha organizzato una nuova manifestazione a Genova: appuntamento in piazza Caricamento alle ore 18. Al momento non è chiaro se si tratterà di un presidio o di un corteo. In ogni caso, intorno a quell’ora si potrebbero verificare disagi alla circolazione soprattutto in prossimità delle zone coinvolte.
