Genova, altra Flotilla intercettata da Israele: oggi alle 18 manifestazione a Caricamento

Genova – Non si fermano le proteste a sostegno di Gaza e del tentativo di aprire dei corridori umanitari via mare verso la Palestina. Nelle scorse ore anche le imbarcazioni della “nuova” Flotilla sono state bloccate in acque internazionali dall’esercito israeliano e, come avvenuto la settimana scorsa, gli occupanti sono stati arrestati.

A bordo ci sarebbero nove cittadini italiani. A sostegno loro e di tutti gli altri occupanti, il Collettivo Autonomo dei Lavoratori Portuali ha organizzato una nuova manifestazione a Genova: appuntamento in piazza Caricamento alle ore 18. Al momento non è chiaro se si tratterà di un presidio o di un corteo. In ogni caso, intorno a quell’ora si potrebbero verificare disagi alla circolazione soprattutto in prossimità delle zone coinvolte.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]