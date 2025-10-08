mercoledì 8 Ottobre 2025
Genova, camion incastrato nel tunnel di Brignole, via Canevari chiusa

vigili del fuoco archivioGenova – Un autoarticolato è rimasto incastrato sotto le volte del sottopasso di Brignole, in direzione mare, sul lato di Borgo Incrociati.
Il traffico è bloccato e la strada, in direzione Brignole è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i tecnici preposti, che hanno momentaneamente interdetto il passaggio alla viabilità e stanno gestendo il traffico che si sta creando nella zona. Pesanti ripercussioni si registrano a Marassi e nello specifico per tutta via Canevari e fino a via Bobbio. Al momento non si conoscono i tempi di ripristino della viabilità.
