Genova, camion incastrato nel tunnel di Brignole, via Canevari chiusa

Genova – Un autoarticolato è rimasto incastrato sotto le volte del sottopasso di Brignole, in direzione mare, sul lato di Borgo Incrociati.

Il traffico è bloccato e la strada, in direzione Brignole è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i tecnici preposti, che hanno momentaneamente interdetto il passaggio alla viabilità e stanno gestendo il traffico che si sta creando nella zona. Pesanti ripercussioni si registrano a Marassi e nello specifico per tutta via Canevari e fino a via Bobbio. Al momento non si conoscono i tempi di ripristino della viabilità.

