Morto Renzo Toti, lutto per l’ex presidente Giovanni Toti

Genova – Lutto per l’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ieri ha perso il padre Renzo.

E’ stato lo stesso Toti a dare il triste annuncio con un post pubblicato sui social.

“Ciao babbo – ha scritto Toti – te ne sei andato serenamente, come serenamente hai sempre vissuto. Forse è stato il tuo insegnamento più grande: gioire il giusto per le cose belle, rammaricarsi il giusto per quelle brutte. Si chiama equilibrio, e tu lo hai sempre avuto. Esattamente per questo tuo spirito sono certo che per te la terra sarà lieve”.

I funerali si terranno giovedì 9 ottobre, alle 15, nella chiesa dei Servi di Maria a Marina di Massa.