Portofino, furto da 5.000 euro in una boutique: denunciati due uomini

Portofino (Genova) – Due uomini di 25 e 35 anni sono stati denunciati dai carabinieri per un furto avvenuto all’interno di una boutique a Portofino.

I due si sono recati all’interno dell’esercizio commerciale muniti di un disturbatore di frequenze utilizzato per rendere di fatto nullo il funzionamento dell’antitaccheggio. Approfittando nel momento migliore per non farsi scoprire, sono riusciti ad uscire dal negozio con due borse griffate dal valore di circa 5.000 euro totali.

Nel giro di pochi minuti sono iniziate le ricerche che hanno visto coinvolti i carabinieri. É stato promo un militare dell’arma libero da servizio a notare due soggetti corrispondenti alla descrizione a bordo di un autobus di linea diretto a Rapallo.

Grazie all’intervento dei colleghi, l’uomo è riuscito a fermarli e a recuperare la refurtiva, riconsegnata in seguito ai legittimi proprietari: i due dovranno rispondere dell’accusa di furto.

