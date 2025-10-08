mercoledì 8 Ottobre 2025
Meteo Liguria, aumentano le nuvole ma senza pioggia

Redazione Liguria
meteo Liguria mercoledì 8 ottobre 2025Deboli flussi di aria umida provenienti da sud interessano la Liguria portando alla formazione di nubi basse in un contesto reso stabile dal campo di alta pressione che si estende sul Mediterraneo.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 8 ottobre 2025:
Fin dal mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso sul settore centro occidentale, maggiori schiarite altrove.
Al pomeriggio nubi basse copriranno ancora il cielo su gran parte del Savonese e Genovese, pur senza fenomeni. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso
Venti deboli prevalentemente dai quadranti meridionali
Mare poco mosso
Temperature stazionarie.
Sulla costa previste temperature minime tra +12°C/+16°C e massime tra +20°C/+24°C.
Nell’interno previste temperature minime +1°C/+9°C e massime tra +15°C/+22°C.

